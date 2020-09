Welcome to Blumhouse, 4 film horror in arrivo a ottobre su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ha pubblicato nella giornata di mercoledì il primo trailer di Welcome to Blumhouse, serie di otto film horror prodotti da Blumhouse Television e Amazon Studios. Come annunciato qualche settimana fa, i primi quattro film saranno in streaming da ottobre, e gli altri quattro arriveranno nel 2021.

Il trailer, della durata di circa settanta secondi, mostra le immagini dei film che saranno pubblicati il mese prossimo. Si tratta di Black Box, The Lie, Evil Eye e Nocturne. I primi due saranno su Amazon Prime Video dal 6 ottobre, gli altri due una settimana dopo.

La sinossi di Black Box recita: "Dopo aver perso la moglie e la memoria in un incidente stradale, un padre si sottopone a un angoscioso trattamento sperimentale, che lo porta a chiedersi chi sia veramente". In The Lie, invece, "una figlia adolescente confessa di aver ucciso impulsivamente la sua migliore amica, i genitori disperati tenteranno di coprire l'orribile crimine, finendo in una rete di bugie e inganni".

Evil Eye racconta "una storia d'amore apparentemente perfetta, che si trasforma in un incubo quando una madre si convince che il nuovo fidanzato di sua figlia ha un legame oscuro con il suo passato", mentre in Nocturne "All'interno delle sale di un'accademia d'arte d'élite, una timida studentessa di musica inizia a mettere in ombra la sua sorella gemella più talentuosa e popolare quando scopre un misterioso taccuino appartenente a un compagno di classe recentemente scomparso".

