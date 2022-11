Weird, Al Yankovic svela quale potrebbe essere l'unico vero errore del film!

Realizzare un film su un personaggio come Al Yankovic non deve essere stato qualcosa di semplice. Lo stesso Weird Al ha raccontato come durante le riprese siano stati colpiti da un enorme dubbio riguardo la possibilità di utilizzare il lip sync oppure far cantare direttamente Daniel Radcliffe.

Nel corso degli ultimi anni il pubblico è stato bombardato da biopic musicali che utilizzano entrambi i metodi. Bohemian Rhapsody, ad esempio, per rendere omaggio al meglio al personaggio di Freddie Mercury ha preferito utilizzare un preregistrato, mentre pellicole come Rocketman, su richiesta dello stesso Elton John, hanno preferito esaltare il talento vocale di Taron Egerton e la sua somiglianza con il cantante inglese.

Prima di arrivare sul set Al Yankovic ha guardato tutti i lavori di Radcliffe apprezzandone la capacità e la versatilità. Nonostante ciò si è preferito insieme al regista lavorare utilizzando il lip sync e sostituendo la voce cantata dell'attore con una recente registrazione di Weird Al. Per rendere la scena al meglio, però, Radcliffe pare abbia cantato direttamente sul set, mettendo in profonda crisi le scelte sia del regista che di Yankovic. "Sia io che Eric abbiamo provato una sfumatura di rimpianto quando abbiamo sentito cantare Daniel. Voglio dire, sapevamo che era un grande cantante, è una star di Broadway. Ma [sul set] cantava insieme alle tracce pre-registrate, ed Eric ed io ci guardavamo e dicevamo: 'Abbiamo fatto un errore qui?'"

Al Yankovic è diventato famoso al grande pubblico grazie alla sua parodia di "Like a Virgin". Nonostante ciò rimane ancora un pò di mistero su ciò che è successo tra Weird Al e Madonna in quel periodo.