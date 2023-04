Weird, Al Yankovic era convinto:'Daniel Radcliffe il mio doppelgänger perfetto!'

Dopo aver abbandonato la scuola di Hogwarts, Daniel Radcliffe si è cimentato in diversi ruoli piuttosto bizzarri e lontani da quelli del maghetto Harry Potter. E proprio questa sua versatilità ha appassionato Al Yankovic, che si è convinto da subito che Radcliffe era l'interprete perfetto per interpretarlo in un lungometraggio.

Weird: The Al Yankovic Story ha dipinto i lati oscuri della vita dell'artista americano, tra droga, alcol e violenza e una strana vicenda con Madonna.



Le recensioni hanno elogiato soprattutto la performance di Daniel Radcliffe e in una recente intervista rilasciata a Deadline, il regista del film Eric Appel e Al Yankovic hanno elogiato Daniel Radcliffe e spiegato il motivo per il quale l'hanno giudicato perfetto per il ruolo.

"Non appena ho visto Harry Potter ho pensato 'Ehi, un giorno... il mio doppelgänger!'" ha dichiarato Yankovic.



L'artista ha ricordato di essere rimasto impressionato dalla varietà di progetti ai quali Radcliffe si è dedicato dopo Harry Potter:"Ci ha davvero impressionato. Ha fatto molte scelte interessanti in termini di ruoli che ha abbracciato, molti ruoli strani che ci hanno fatto pensare che probabilmente sarebbe stato disponibile per il nostro film".



Eric Appel ha aggiunto:"Si cimenta nel dramma e nella commedia così bene. Volevamo che i nostri attori lo interpretassero in modo molto diretto e non spingessero troppo la commedia, e Radcliffe aveva tutto quello che stavamo cercando. [...] L'ha preso molto sul serio e nel nostro primo incontro, quando ha firmato, circa due anni prima che venisse realizzato ha posto una domanda alla fine della nostra call su Zoom 'Che tipo di fisarmonica dovrei comprare? Sto pensando di imparare a suonare la fisarmonica'".



Al Yankovich ha visto tutti i film di Daniel Radcliffe e questo dettaglio ha fatto particolarmente piacere alla star di Harry Potter, che l'ha sottolineato in un'intervista durante la promozione del film.