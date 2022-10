Weird: The Al Yankovic Story, la Madonna di Rachel Wood sarà: 'Un genio sociopatico'

Il trailer di Weird Al è uscito più di un mese fa e dalle prime immagini del film è possibile già dare un'occhiata alla Madonna interpretata da Evan Rachel Wood. Prepariamoci però, perché la cantante di 'Like a Virgin' sarà più stramba che mai.

In Weird: The Al Yankovic Story avremo un ritratto di Louise Veronica Ciccone alquanto stravagante e del tutto fittizio. L'obiettivo di romanzare, non solo la vita di Al Yankovic, ma anche quella di tutti i personaggi che sono entrati nella sua bizzarra orbita è alla base del film diretto da Eric Appel e non ha risparmiato nemmeno la regina del Pop Madonna.

La Madonna di Evan Rachel Wood ci viene presentata come la leader di un cartello di droga e intenta ad intraprendere una relazione con il cantautore e fisarmonicista statunitense, interpretato da Daniel Radcliffe. Nella scena del trailer Madonna si avvicina a Yankovic nella sua villa per chiedergli quando farà una parodia di Like a Virgin. Yankovic chiede: "Quella canzone è... autobiografica?". Madonna risponde "sì", dopodiché i due iniziano a baciarsi appassionatamente. Poi Madonna aggiunge: "A parte il fatto che ho fatto molto sesso". Nel mondo reale i due cantanti sono entrati in contatto solo artisticamente, appunto, e la relazione tra loro è frutto della fervida immaginazione degli sceneggiatori.

La Wood, ha raccontato: "Si trattava fondamentalmente di prendere il genio che è Madonna e di trasformarla in una sociopatica che finisce per gestire un cartello della droga", aggiungendo: "È molto astuta e si serve completamente di Weird Al, come una bugiarda patologica, solo per poter andare avanti con la sua carriera".

L'attesa sta per finire, il 4 novembre arriverà in streaming Weird Al, come annunciato tramite un poster pubblicato a fine luglio.