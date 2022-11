Weird: The Al Yankovic Story, esordio col botto su Rotten Tomatoes per Daniel Radcliffe!

Per quanto certamente meno popolare in Italia che oltreoceano, Weird Al Yankovic non è certo uno sconosciuto neanche dalle nostre parti: il leggendario cantante e comico autore di mille, indimenticabili parodie è noto in tutto il mondo come uno dei più iconici esponenti del genere, come testimonia la curiosità per questo biopic.

Il film che ha irritato la fidanzata di Daniel Radcliffe è ormai prossimo al debutto su The Roku Channel, ma su Rotten Tomatoes è già possibile dare un'occhiata al punteggio affibbiato dai critici a questo Weird: The Al Yankovic Story... Le cui prospettive di gradimento, a questo punto, sembrano effettivamente più rosee che mai!

In questo momento, infatti, il film che vedrà Evan Rachel Wood nei panni di Madonna può vantare un ottimo 93% sul più famoso (e temuto) aggregatore di recensioni del web: un punteggio che assicura a Weird: The Al Yankovic Story il tanto agognato status di Fresh assegnato da Rotten Tomatoes ai film che abbiano raggiunto risultati quantomeno dignitosi in fatto di critica.

Insomma, un esordio forse addirittura migliore del previsto per l'ultima fatica di Eric Appel che, ricordiamo, farà domani il suo esordio su The Roku Channel. Vedremo, a questo punto, se il pubblico confermerà il parere della critica!