Weird The Al Yankovic Story, Daniel Radcliffe: 'Al ha guardato tutti i miei lavori'

Il maghetto più amato e famoso al mondo arriverà presto su The Roku Channel con Weird: The Al Yankovic Story, il biopic incentrato sulla figura del famoso comico e musicista statunitense.

Daniel Radcliffe, che vestirà proprio i panni di Yankovic nella pellicola, ha preso parte a film come Swiss Army Man e Guns Akimbo nel corso della sua carriera, lavori purtroppo meno conosciti dal grande pubblico rispetto a quelli dell'iconico franchise di Harry Potter. Durante la sua ultima intervista, la star ha parlato del suo prossimo lavoro e del noto cantautore:

"Non so quando è successo ma ad un certo punto ha guardato, penso, tutto quello che ho fatto", ha detto Radcliffe. "Ad un certo punto, è entrato e ha elencato i miei lavori. E in realtà quello che gli è piaciuto davvero è stato un film che ho fatto intitolato Fuga da Pretoria, che parla di alcuni prigionieri in una prigione nel Sud Africa dell'apartheid che cercano di evadere. È molto serio. Non era proprio quello che mi sarei aspettato, ma a lui piaceva, quindi ero elettrizzato".

"Mi piaceva molto. Sento che la mia canzone preferita di Al cambia ogni poche settimane", ha aggiunto l'attore. "Prima mi piacevano i Polka e dopo aver passato le ore cercando di suonare una fisarmonica, ho ascoltato quello che faceva in quelle canzoni e ho capito quanto era strabiliante".

Per salutarvi, vi ricordiamo che da poco Weird: The Al Yankovic Story ha fatto un esordio col botto su Rotten Tomatoes.