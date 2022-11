Weird: The Al Yankovic Story, cosa è realmente successo con Madonna?

Il 3 Novembre 2022 su The Roku Channel è stato presentato il nuovo biopic di "Weird Al" Yankovic (Weird: The Al Yankovic Story). Chiamato come ospite di The Tonight Show tenuto da Jimmy Fallon, Al è entrato nel dettaglio riguardo il suo effettivo rapporto con Madonna. Quanto c'è di vero nella rappresentazione filmica? Dov'è la finzione?

"C'è un pizzico di verità spalmato per tutto il biopic. L'unica volta in cui l'ho incontrata - La nostra relazione è platonica, eh - l'unica volta in cui l'ho effettivamente incontrata è stato nel 1995. Le ho parlato dietro le quinte per tipo 45 secondi. E 'tanto' è durato il nostro rapporto."

45 secondi che sono bastati a creare un gossip incommensurabile riguardo alle due star. Secondo Yankovic, in ogni caso, ad attirare l'attenzione sarebbe stata la scelta di Evan Rachel Wood come Madonna in Weird.

Nel cast figura anche una delle star più conosciute e amate dalla generazione moderna: parliamo di Harry Potter, o meglio, Radcliffe è Yankovic nel nuovo biopic musicale. L'attore è decisamente entusiasta del progetto, definito infatti come uno dei lavori più divertenti che lui abbia mai fatto.

A dirigere il film sarà Eric Appel (Brooklyn 99), che insieme a Yankovic porterà sullo schermo la vita del musicista e le tappe della sua carriera, in una pellicola spassosissima e imperdibile.