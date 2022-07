Weird, Quinta Brunson è Oprah Winfrey nella nuova foto del biopic su Weird Al Yankovic!

Ritroveremo gran parte del mondo dello spettacolo americano in Weird: The Al Yankovic Story, il biopic di Eric Appel in cui vedremo Daniel Radcliffe vestire i panni dell'assurda star di Like a Surgeon ma, stando a quanto ci rivelano le foto ufficiali, anche un bel po' di personaggi piuttosto noti negli USA e non solo.

Recentemente, ad esempio, abbiamo visto Evan Rachel Wood unirsi al cast di Weird: The Al Yankovic Story nel ruolo di Madonna: l'iconica popstar non sarà però l'unico comprimario celebre a far parte del film targato Roku Channel, con Quinta Brunson che proprio in queste ore ci è stata mostrata in una nuova immagine ufficiale nei panni di una certa presentatrice, per usare un eufemismo, piuttosto nota non solo oltreoceano.

Stiamo ovviamente parlando di Oprah Winfrey: la celebre host avrà infatti il volto della star di Girl Who Has Never Been on a Nice Date nel biopic grazie al quale Daniel Radcliffe tenterà ancora una volta di dimostrare il suo talento a chi lo vorrebbe ingabbiato nei panni dell'eterno Harry Potter, con questa nuova foto che ci mostra quindi il risultato della trasformazione di Brunson nella più amata delle presentatrici a stelle e strisce.

Cosa ne pensate? Yankovic non è certo un personaggio particolarmente noto alle nostre latitudini, ma potrebbe comunque valere la pena dare un'occhiata a questo biopic. Per saperne di più, comunque, qui trovate il trailer di Weird: The Al Yankovic Story.