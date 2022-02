Weird, ecco la prima foto ufficiale di Daniel Radcliffe nei panni di Weird Al Jankovic!

Daniel Radcliffe è pronto a diventare Weird Al Jankovic: l'ormai da un po' ex-Harry Potter è stato annunciato nei mesi scorsi come protagonista del biopic sul celebre cantautore, musicista e attore americano, ma solo in queste ore possiamo finalmente vedere l'attore nei panni del protagonista di questo Weird.

Un assaggio, in realtà, l'avevamo avuto nelle scorse settimane, quando alcune foto scattate sul set di Weird ci avevano mostrato Daniel Radcliffe con tanto di vistosa parrucca riccia, baffi e camicia a mezze maniche d'ordinanza: ora, però, una prima foto ufficiale ci mostra finalmente l'attore in azione, intento a darci dentro con l'ormai iconica fisarmonica dell'autore di Eat It e Like a Surgeon.

"Indossare quella camicia hawaiana è una responsabilità enorme che non voglio prendere alla leggera, non vedo l'ora di poter mostrare al mondo la storia indiscutibilmente vera al 100% della vita depravata e scandalosa di Weird Al" ha recentemente dichiarato l'attore di Swiss Army Man e Guns Akimbo al riguardo.

Ad occuparsi della sceneggiatura del biopic è stato lo stesso Weird Al in collaborazione con Eric Appel, con quest'ultimo che farà anche da regista e produttore esecutivo: il film, stando a quanto trapelato, dovrebbe coprire l'intera storia della vita del cantante celebre per le sue parodie. Non è ancora chiaro, invece, il periodo in cui il film dovrebbe fare il suo esordio.