Weird, nel film con Daniel Radcliffe c'è un riferimento a Wolverine? Risponde il regista

Per diverso tempo Daniel Radcliffe è stato il fan casting prediletto dai fan per quanto riguarda un nuovo possibile interprete di Wolverine. Nel nuovo film Weird: The Al Yankovic Story, viene fatta proprio una battuta su ciò, aggrappandosi al mondo dei cinecomic e dei franchise cinematografici.

Nonostante per diverso tempo si pensasse che questo ipotetico rumor potesse diventare realtà, Daniel Radcliffe ha smentito sempre la cosa dicendo come non fosse mai stato contattato per il ruolo. L'attore ha sempre mostrato il suo apprezzamento per esser stato accostato ad un personaggio di questo tipo. "Adoro il fatto che i fan vogliano qualcuno di basso in linea con i fumetti" ha detto confessando non solo di non essere mai stato chiamato ma di non prendere in considerazione la cosa per il prossimo futuro a causa del legame che i fan hanno con il Wolverine di Hugh Jackman.

Mentre Weird ottiene ottimi risultati su Rotten Tomatoes, tantissimi fan hanno notato una divertente battuta presente all'interno del film. Il protagonista, infatti, si infuria nel momento in cui gli viene proposto di lavorare in una grande produzione blockbuster. Nonostante possa sembrare così, il regista ha confermato come questo divertente siparietto non sia legato in nessuno modo all'onda social che lo vorrebbe nei panni di Wolverine. "Voglio dire, quando l'abbiamo scritto, non era basato su quello. Ma è divertente come quando scegli qualcuno come Dan, queste cose assumano un po' un nuovo contesto" ha scherzato. Radcliffe, invece, ha confermato quanto, sul fronte Marvel "non sta succedendo nulla".

Proprio per la promozione di Weird: The Al Yankovic Story, Daniel Radcliffe è tornato a parlare di J.K Rowling e della sua lettera aperta pubblicata nel 2020. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!