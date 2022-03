Weird Al, termine le riprese del biopic con protagonista Daniel Radcliffe

All'inizio del 2022 è stato annunciato che la star di Harry Potter, Daniel Radcliffe, avrebbe interpretato il comico e musicista Weird Al in un film biografico targato Roku. Ora è stata confermata ufficialmente la conclusione della produzione del film, dopo le foto pubblicate nelle scorse settimane che mostravano Radcliffe sul set.

Secondo la descrizione ufficiale di Roku, il film - Weird: The Al Yankovic Story, "promette di non omettere nulla quando si tratta di esplorare ogni aspetto della vita di Yankovic, dalla sua fulminea ascesa alla fama con i primi successi come Eat It e Like a Surgeon alle sue torride relazioni amorose con celebrità e uno stile di vita notoriamente dissoluta. In realtà, Yankovic ha vissuto una vita senza scandali e le uniche storie negative su di lui durante i suoi 30 anni sotto i riflettori provengono solo da artisti a cui non importava delle sue parodie delle loro canzoni".



Il casting di Daniel Radcliffe nel ruolo di Weird Al è stato confermato a gennaio. Ad annunciare la conclusione delle riprese è stato lo stesso Yankovic su Instagram:"Abbiamo appena terminato lo SHOOT DAY 18 e, signori e signore, questa è ufficialmente un sipario su Weird: The Al Yankovic Story. Tutti coloro che sono coinvolti in questo film hanno assolutamente spaccato e non vedo l'ora che il mondo veda questa cosa" ha scritto il comico.



"Indossare la maglietta hawaiana è un'enorme responsabilità che non prendo alla leggera e sono onorato di condividere finalmente con il mondo la storia assolutamente vera della vita dissoluta e scandalosa di Weird Al" ha dichiarato Daniel Radcliffe a People.

Yankovic ha scherzato sulla scelta di Radcliffe per interpretarlo:"Sono assolutamente entusiasta che sia Daniel Radcliffe, sono assolutamente sicuro che questo sarà il ruolo per cui le generazioni future lo ricorderanno".



Nel cast anche Evan Rachel Wood, nel ruolo di Madonna.