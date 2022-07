Weird Al, nuovo poster per il film con Daniel Radcliffe: ecco quando verrà rilasciato

Lo scorso maggio era stato diffuso il primo trailer di Weird Al, il nuovo film con Daniel Radcliffe nei panni dell'icona della musica parodica e ora, un nuovo poster anticipa la data di uscita di questa nuova pellicola.

La produzione diretta Eric Appel, che ha esplorato ogni sfaccettatura della vita di questo polivalente personaggio, dagli anni iniziale della sua carriera fino al suo inarrestabile successo, arriverà in streaming il prossimo 4 novembre.

Al Yankovic preso parte in primo persona alla realizzazione di questo suo biopic, permettendo a Daniel Radcliffe di confrontarsi in carne ed ossa con il personaggio di cui ha dovuto vestire i discutibili panni. Il musicista infatti, si è fatto conoscere per il suo stile di vita al limite e per le sue relazioni amorose fuori dagli schemi.

A tal proposito l'ex star di Harry Potter ha detto: "Onestamente è stato uno dei lavori più divertenti che abbia mai fatto. Se non ti diverti a girare un film su Weird Al, allora cosa stai facendo della tua vita? Non vedo davvero l'ora che le persone lo vedano".

Nel cast di Weird Al c'è anche Evan Rachel Wood che interpreterà Madonna, vittima negli anni '80 di una delle più celebri parodie dell'artista. Curiosi di vedere questo film? Diteci la vostra nell'apposita sezione dedicata ai commenti.