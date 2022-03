Weird Al, Evan Rachel Wood si unisce al cast nei panni di Madonna: la prima foto

C'è una nuova aggiunta al cast di Weird: The Al Yankovic Story, il biopic con Daniel Radcliffe sul celebre comico e cantautore statunitense: si tratta di Evan Rachel Wood che interpreterà... Madonna! E ora abbiamo anche una prima immagine ufficiale dal film.

Continua ad arricchirsi il cast di Weird: The Al Yankovic Story, anche ora che le riprese sono in corso in quel di Los Angeles ormai già da un mese.

La più recente aggiunta è l'attrice di Westworld Evan Rachel Wood, che nella pellicola interpreterà Madonna, la regina del pop che negli anni '80 incontrò Weird Al quando questi realizzò la parodia di uno dei suoi brani più celebri, Like a Virgin (Like a Surgeon).

E in calce alla notizia, nella nostra gallery, potete trovare anche il first look al suo personaggio condiviso quest'oggi proprio da Roku, la piattaforma che distribuirà il film.

Vedremo come verrà resa la dinamica tra i due artisti nella pellicola scritta dallo stesso Yankovic assieme ad Eric Appel, con quest'ultimo che comparirà anche alla regia.

Per ora non sappiamo ancora quando Weird: The Al Yankovic Story verrà distribuito oltreoceano, né nel nostro paese.

E voi, che ne pensate? Vi incuriosisce come progetto? E ce la vedete Evan Rachel Wood nel ruolo? Fateci sapere nei commenti.