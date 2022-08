Weird Al: Daniel Radcliffe è Al Yankovic nel trailer ufficiale del folle biopic musicale!

The Roku Channell e Al Yankovic in persona hanno diffuso in streaming il trailer ufficiale di Weird: The Al Yankovic Story, biopic dedicato al leggendario musicista e comico statunitense divenuto famoso per i suoi video che parodiavano le hit più celebri nel mondo della musica nel corso degli anni '80. A interpretarlo c'è Daniel Radcliffe!

Nel cast ci sono anche Evan Rachel Wood e Rainn Wilson, più una serie di vari e divertenti cameo come quello di Will Forte che chiude il trailer, che trovate in alto su questa pagina. Wood interpreta Madonna e Wilson il Dr. Demento. Toby Huss e Julianne Nicholson hanno il ruolo dei genitori di Yankovic, mentre Quinta Burnson interpreta Oprah Winfrey.

Radcliffe ha precedentemente elogiato l'atmosfera sul set, affermando che è tra le più divertenti che abbia mai avuto durante la lavorazione di un film.

"È stato onestamente uno dei lavori più divertenti che abbia mai fatto", ha detto Radcliffe in precedenza a GMA a proposito del ruolo di Yankovic. "Se non ti diverti a fare il film di Weird Al, cosa stai facendo nella tua vita? Non vedo l'ora che la gente lo veda. È il migliore. So che tutti lo dicono di lui, ma è così bello incontrare qualcuno che guardi con ammirazione e che conosci come un eroe per così tante persone, e che si rivela semplicemente gentile, divertente e dolce. Ora posso anche morire dicendo che ho preso lezioni di fisarmonica con Weird Al".

Yankovic ha scritto la sceneggiatura insieme a Eric Appel di Brooklyn Nine-Nine, che ha anche diretto il film. A luglio Weird Al ha fatto gli auguri a Daniel Radcliffe per il suo compleanno, ricordando che l'attore nacque due giorni dopo l'uscita del suo ultimo film.

Weird: The Al Yankovic Story uscirà il 4 novembre 2022 in streaming su The Roku Channel.