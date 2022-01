Weird Al: Daniel Radcliffe sarà il musicista e comico Al Yankovich in un biopic

Come riportato da Variety e da altre testate internazionali, Daniel Radcliffe interpreterà Al Yankovich in un biopic dedicato alla vita del musicista e comico americano vincitore di numerosi Grammy Awards. Intitolato Weird: The Al Yankovich Story, la pellicola sarà co-scritta dallo stesso Yankovich insieme a Eric Appel, che si occuperà della regia.

La pellicola sarà la prima prodotta da Roku, e alla produzione parteciperanno anche Tango e Funny or Die. Weird: The Al Yankovich Story sarà distribuito direttamente in streaming in esclusiva sulla piattaforma The Roku Channel.

A corredo della notizia è stato diffuso anche il commento dello stesso Al Yankovich: "Quando il mio ultimo film UHF è uscito, nel 1989, ho fatto una solenne promessa ai miei fan: avrei fatto uscire un grande film ogni 33 anni, preciso come un orologio. Sono felice di dire che siamo nei tempi previsti. E sono assolutamente entusiasta del fatto che Daniel Radcliffe mi interpreti nel film. Non ho dubbi sul fatto che verrà ricordato da tutte le future generazioni per questo ruolo".

Vincitore di 5 Premi Grammy, Al Yankovich è il musicista comico che ha venduto più dischi al mondo. Di seguito potete leggere la prima sinossi di Weird: The Al Yankovich Story.

Questo biopic non nasconte nulla, esplora ogni sfaccettatura della vita di Yankovic, dalla sua ascesa meteorica alla fama mondiale con le sue prime hit “Eat It” e “Like a Surgeon” alle sue relazioni piccanti con celebrità e al suo famigerato e depravato stile di vita. Weird: The Al Yankovic Story condurrà gli spettatori in un incredibile viaggio nella vita e nella carriera di Yankovic, da bambino prodigio fino a diventare la più grande leggenda musicale di tutti i tempi.

Recentemente abbiamo rivisto Daniel Radcliffe nella reunion di Harry Potter, organizzata per il 20° anniversario dell'uscita al cinema di Harry Potter e la pietra filosofale. Di recente lo abbiamo visto nel trailer di The Lost City.