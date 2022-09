Weird Al, Daniel Radcliffe: "Le prove di My Bologna hanno irritato la mia fidanzata"

Il film parodia sul cantante statunitense Weird Al" Yankovic (pseudonimo di Alfred Matthew Yankovic) sarà reso disponibile su Roku Channel il 4 novembre di quest'anno e con il trailer ufficiale uscito da qualche settimana, è stato lo stesso protagonista Daniel Radcliffe a raccontare un dettaglio divertente sul film.

Durante un'intervista per la promozione della pellicola, infatti, l'attore britannico (noto al grande pubblico per aver interpretato l'ormai iconico Harry Potter) ha raccontato, tra le risate di tutti i presenti, una curiosità riguardo le sue prove musicali di "My Bologna".

Il brano, concepito dal comico e cantautore “Weird Al” Yankovic nel 1979, non è altro che la parodia di My Sharona, suonata però con la fisarmonica e dedicata al bologna sausage che nei paesi anglosassoni è una specie di mortadella. Per perfezionare l'esecuzione del brano a Radcliffe sono servite però un bel po' di prove e del lavoro extra, che dal set ha trasferito a casa sua. La fidanzata Erin Darke, pare non abbia apprezzato la cose sviluppando un vero e proprio fastidio, se non proprio odio, per il fidanzato e per il motivetto canticchiato fino allo sfinimento.

Il lavoro è importante, si sa, ma delle volte non dovrebbe varcare la soglia di casa se si vuole mantenere una vita pacifica ed equilibrata con il proprio partner. Chissà se dopo questo divertente episodio Daniel Radcliffe abbia imparato la lezione. In attesa dell'uscita del film, diretto da Eric Appel, potete dare un primo sguardo al "Weird Al" Yankovic dell'attore dalle prima foto ufficiale del film.