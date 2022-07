Weird Al, auguri a Daniel Radcliffe:'Nato due giorni dopo l'uscita del mio ultimo film'

Daniel Radcliffe ha festeggiato in questi giorni il trentatreesimo compleanno e i tempi di Harry Potter sembrano sempre più lontani. Per l'occasione il cantautore e comico 'Weird Al" Yankovic, che Radcliffe interpreta nel recente biopic, ha pubblicato un messaggio di auguri all'attore, svelando una coincidenza che li collega.

Anche Evan Rachel Wood è nel cast del biopic su Weird Al. Nonostante l'ottima performance di Daniel Radcliffe in Weird: The Al Yankovic Story, Weird Al ha notato il grande divario generazionale che esiste tra i due.



"Buon compleanno al grande Daniel Radcliffe, nato esattamente due giorni dopo l'uscita del mio ULTIMO film" ha scritto Yankovic, che con l'hashtag ha chiarito quanto sia reale questa coincidenza.

In effetti lo storico interprete di Harry Potter è nato il 23 luglio 1989, mentre il cult di Yankovic, UHF, è uscito nelle sale il 21 luglio dello stesso anno.

Tuttavia Yankovic nel corso di questi lunghi 33 anni si è lanciato in nuovi progetti: otto dei suoi quattordici album sono stati pubblicati dopo la nascita di Radcliffe e ha partecipato in cameo a numerosi film e serie tv, oltre ad aver diretto videoclip e doppiato diverse serie animate.



Sul nostro sito potete scoprire il trailer di Weird The Al Yankovic Story, il nuovo film con protagonista la star di Harry Potter, Daniel Radcliffe, nei panni di del celebre 'Weird Al' Yankovic.