Weird Al, arriva il primo trailer del film con Daniel Radcliffe nei panni del comico!

Soltanto qualche mese fa avevamo visto le prime foto di Daniel Radcliffe nei panni di Al Yankovic. Come molti sapranno, le riprese di Weird Al erano iniziate lo scorso Febbraio, e adesso arriva finalmente il primo trailer.

Come sappiamo al centro della vicenda ci sarà Yankovic, icona della musica parodia e pioniere che ha contribuito a creare parodie e mashup di contenuti mainstream nell'era dei social media. A dirigere la pellicola è stato Eric Appel, che ha esplorato ogni lato della vita del personaggio, dalla sua fulminea ascesa alla fama con i primi successi come Eat It e Like a Surgeon fino alle sue relazioni amorose con diverse celebrità e al suo stile di vita "al limite".

Al Yankovic ha partecipato attivamente alla scrittura della pellicola, permettendo a Daniel Radcliffe di vedere in carne ed ossa il personaggio che doveva interpretare. Un'esperienza, secondo l'attore, unica. "Onestamente è stato uno dei lavori più divertenti che abbia mai fatto", ha detto Radcliffe a GMA. "Se non ti diverti a girare un film su Weird Al, allora cosa stai facendo della tua vita? Non vedo davvero l'ora che le persone lo vedano".

E, ovviamente, anche noi siamo molto curiosi. Il film arriverà in autunno, nel frattempo potete però guardare il trailer che troverete in fondo all'articolo.