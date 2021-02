Weinstein, commissioni da sogno per i curatori fallimentari: a loro ben 26 milioni!

C'è ancora qualcosa da dire sulla vicenda di Harvey Weinstein: dopo i noti fatti che hanno visto coinvolto l'ormai ex-re Mida di Hollywood, infatti, il focus della questione si è spostato all'interno del tribunale fallimentare, che ha dovuto provvedere all'aspetto economico della cosa.

Nelle scorse settimane era stata diffusa la notizia del risarcimento da corrispondere alle vittime di Weinstein: le donne molestate dall'ex-produttore riceveranno infatti complessivamente ben 17 milioni di dollari, ma ancora più impressionante è la cifra che entrerà nelle tasche dei curatori fallimentari che hanno lavorato sul caso della Weinstein Company.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, gli avvocati e il team di esperti ingaggiati per occuparsi delle procedure relative al fallimento della compagnia vedranno entrare nelle loro tasche la cifra monstre di 26 milioni di dollari che verranno, ovviamente, prelevati dalle compagnie assicurative (nelle casse della compagnia di Weinstein restano soltanto 3,3 milioni di dollari).

Una cifra che, come facilmente prevedibile, non manca di far discutere: il fatto che gli addetti ai lavori arriveranno a percepire una cifra considerevolmente più alta di quella corrisposta alle vittime di violenze da parte di Weinstein sembra infatti far storcere già il naso a più parti. Ciò che è certo, comunque, è che dopo questa vicenda della Weinstein Company non resterà altro che il ricordo funestato da una delle più tristi vicende di cronaca hollywoodiana.