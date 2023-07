Weinstein ancora nel ciclone:'Rifiutai un ruolo misogino e provò a distruggermi'

L'attrice Samantha Morton ha partecipato al The Louis Theroux Podcast e ha raccontato un brutto episodio con l'ex produttore Harvey Weinstein, da tempo in carcere per molestie e violenza sessuale. Morton ha dichiarato che Weinstein tentò di far deragliare la sua carriera dopo aver rifiutato un ruolo in About Adam.

Il rifiuto di Morton era legato alla rappresentazione misogina delle donne nel film e l'attrice lo disse a Weinstein:"Dissi 'Non mi piace. Penso che il film sia davvero misogino e non voglio farne parte'. Il direttore del casting tornò dicendo 'Non dire di no ad Harvey'. Beh, non è per lui. Semplicemente non voglio fare questo film... E avevo appena lavorato con Stuart Townsend in Under the Skin. Non era interessante per me. Sono stata super educata".

A quel punto partirono le minacce:"Ricevetti una telefonata che diceva 'Non puoi dire di no'. Il rifiuto non venne ascoltato, quindi continuavano a tornare con questo ruolo, e mi venne detto inequivocabilmente 'Non lavorerai più a meno che tu non ricopra questo ruolo. Ti renderò la vita un inferno, non lavorerai più'". Su Everyeye trovate il nostro articolo sullo scandalo Weinstein che travolse Hollywood.



Samantha Morton ha dichiarato che le minacce di Weinstein l'hanno perseguitata per anni anche se è orgogliosa di essere riuscita a proseguire nel suo lavoro in film indipendenti senza il coinvolgimento di Weinstein.



A fine 2022 è arrivata una nuova condanna per stupro per Harvey Weinstein, attualmente detenuto in carcere.