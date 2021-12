Wednesday, chi sarà Lurch nella serie Netflix sulla Famiglia Addams diretta da Tim Burton?

Annunciata una new entry nel cast di Wednesday, la serie live-action di Netflix sulla famiglia Addams, che sarà diretta da Tim Burton. Il giovane attore romeno George Burcea sarà il maggiordomo della famiglia più dark: l'annuncio è accompagnato da una foto che lo ritrae con il celebre regista.

Dopo l'annuncio del cast di Wednesday di questa estate, restavano ancora alcune caselle da riempire con i casting, tra cui quella dell'appena annunciato interprete del maggiordomo Lurch, a fianco di Gomez e Morticia (rispettivamente interpretati da Luis Guzmán e Catherine Zeta-Jones), insieme a Jenna Ortega che sarà la protagonista, Mercoledì Addams.

La serie Wednesday, infatti, sarà un giallo con toni soprannaturali e ripercorrerà gli anni di Mercoledì come studentessa alla Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere un mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima.

Tornando a George Burcea, l'attore romeno è noto per i ruoli interpretati in Comrade Detective (2017) e Say Yes (2018). La notizia del casting è stata resa nota dal tweet che potete trovare a fine articolo, insieme a un aggiornamento del sito IMDB sul quale risulta che Lurch apparirà nel primo e nel quinto episodio.

Anche Gwendoline Christie sarà nel cast di Wednesday: l'attrice, celebre per il ruolo di Brienne in Game of Thrones, sarà Lairssa Weems, preside della Nevermore Academy ed ex compagna di classe di Morticia, verso la quale nutre ancora del rancore.