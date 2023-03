Weapons: Rooney Mara protagonista del nuovo film di Zach Cregger, un 'Magnolia horror'

Zach Cregger ha conquistato Hollywood con Barbarian e adesso è pronto ad iniziare i lavori sul suo prossimo film, un altro horror intitolato ufficialmente Weapons e che avrà come protagonista Rooney Mara.

Lo riporta Production Weekly, secondo cui le riprese del progetto inizieranno a luglio prossimo. Il magazine anticipa anche una trama preliminare per il misterioso Weapons, che recita: "Un'epopea horror interconnessa incentrata sul mondo della stregoneria e su un mistero che coinvolge dei bambini scomparsi". Il film è stato precedentemente descritto come ispirato, a livello di scala e tono, al capolavoro di Paul Thomas Anderson Magnolia, lasciando intendere dunque che Rooney Mara non sarà la sola protagonista della storia: a questo punto, dunque, è lecito aspettarsi tante new entry nel progetto da qui a luglio prossimo, quindi rimanete sintonizzati.

Ricordiamo che Zach Cregger si è assicurato un contratto quasi senza precedenti per un giovane autore appena emerso: oltre all'imminente Weapons, infatti, il regista svilupperà in qualità di produttore il thriller horror Companion, che verrà realizzato quest'anno contemporaneamente a Weapons, e ha già firmato per dirigere un terzo film originale, Occupant, descritto come un 'ribaltamento' della classica storia horror della casa stregata: la storia non seguirà una famiglia che si trasferisce in una casa infestata, ma racconterà di una dimora storica che viene trasferita in un nuovo quartiere a scopo di preservazione.

Restate sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.