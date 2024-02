Weapons, Josh Brolin nel cast del nuovo horror: sostituirà Pedro Pascal

Impegnato con la seconda stagione di The Last of Us, Pedro Pascal ha dovuto abbandonare l'horror Weapons di Zach Cregger. Al suo posto la produzione ha scelto la star di Sicario e Non è un paese per vecchi Josh Brolin. Un sostituto di livello per un film parecchio atteso a Hollywood e al centro di varie dispute.

Lo scorso anno, Weapons è stato conteso da diverse case di produzione; ad aggiudicarselo furono Warner Bros. e New Line, con la regia affidata a Zach Cregger, sul quale sono riversate le speranze per la realizzazione di un film dell'orrore di alto livello.



Al momento non ci sono molte informazioni intorno alla trama di Weapons, che dovrebbe vertere su stregoneria e bambini scomparsi, e raccontato attraverso trame multiple; si parla di una sceneggiatura piuttosto corposa che potrebbe comportare un minutaggio di tre ore.

Zach Cregger ha fatto parlare molto di sé grazie a Barbarian, un film uscito nel 2022 acclamato da critica e pubblico.

Partendo da un budget di soli 4,5 milioni di dollari, Cregger riuscì a lasciare il segno e anche per questo motivo c'è molta attesa intorno a questo nuovo film.

Weapons è definito un 'Magnolia horror' e l'ingombrante paragone potrebbe essere un'arma a doppio taglio per la produzione.



Nel cast del film sono già stati confermati Renate Reinsve, Brian Tyree Henry, Tom Burke, Austin Abrams e June Diane Raphael, con Pedro Pascal che non starà lontano da The Last of Us, avendo lasciato ufficialmente il progetto.