We Live in Time, ceduti i diritti del dramma romantico con Andrew Garfield e Florence Pugh

La società canadese, con sede a Montreal e Toronto, Sphere Films ha acquisito i diritti del nuovo dramma romantico con protagonisti Andrew Garfield e Florence Pugh, We Live in Time, diretto dal regista di Brooklyn John Crowley, attualmente in produzione a Londra. Crowley ha già diretto Garfield in Boy A nel lontano 2007.

We Live in Time viene descritto come una "coinvolgente storia d'amore" ma al momento non ci sono altri dettagli sulla trama del film con Andrew Garfield - trasformatosi in Venom in una fanart sui social - e la star di Piccole donne.

Il film è sceneggiato da Nick Payne, con la star di Sherlock e The Imitation Game Benedict Cumberbatch nelle vesti di produttore esecutivo.



Studiocanal si occupa delle vendite internazionali del film, dopo aver prodotto il progetto, acquisito negli Stati Uniti da A24.

In attesa dell'imminente Festival di Cannes, Sphere Films ha acquisito anche i diritti di alcuni dei titoli che saranno protagonisti sulla Croisette: About Dried Grass di Nuri Bilge Ceylan, Club Zero, della regista austriaca Jessica Hausner e Bonnard Pierre et Marthe di Martin Provost, con un cast stellare che comprende Vincent Macaigne, Cécile de France e Stacy Martin.



Florence Pugh ha rubato la scena al MET Gala di un paio di settimane fa presentandosi con la testa completamente rasata e un look che ha conquistato fan e addetti ai lavori.