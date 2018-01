We Live in Public: Ben Stiller dirigerà Jonah Hill nel film tratto dal documentario

ha trovato il suo prossimo progetto dietro la macchina da presa: dirigerà il film tratto dal documentario, vincitore al Sundance.

Diretto da Ondi Timoner, la pellicola si aggiudicò il Gran Premio della Giuria al Sundance Film Festival nel 2009 e adesso diventerà un film diretto da Stiller, che tornerà quindi dietro la macchina da presa a più di due anni dalla sua ultima fatica, Zoolander 2. Il film vedrà come protagonista Jonah Hill nei panni Josh Harris, il miliardario che portò avanti un esperimento di sorveglianza con 15° residenti al Manhattan Hotel e riguardo il Millennuim Bug.

Bold Films finanzierà il progetto, che vedrà tra i produttori lo stesso Timoner, insieme alla Red Hour Films di Stiller. Timoner stesso ha annunciato il progetto al Sundance Film Festival, che si sta svolgendo in questi giorni, nel corso del panel Life After Sundance — Building a Career in Indie Filmmaking. Il regista ha anche avuto modo di parlare di Mapplethorpe, il biopic su Robert Mapplethorpe con protagonista Matt Smith (The Crown) che ha appena finito di girare e che non sarà proiettato al Sundance a causa di un imprevisto.

Ben Stiller è apparso recentemente in The Meyerowitz Stories, attualmente disponibile su Netflix, e in Brad’s Status, ancora inedito in Italia. Rivedremo Jonah Hill nel film Don't Worry di Gus Van Sant e nella serie Netflix, Maniac, al fianco di Emma Stone.