We Have a Ghost: scelto il regista del nuovo film Netflix con David Harbour

Secondo quanto riportato da Deadline, Christopher Landon è stato ingaggiato per dirigere We Have a Ghost, una nuova avventura per famiglie prodotta da Netflix e che ha per protagonisti due attori dei Marvel Studios, ovvero Anthony Mackie e David Harbour, con quest'ultimo che ha recentemente esordito nell'MCU grazie al film Black Widow.

Nella pellicola, che conta appunto nel suo cast attori quali Anthony Mackie (The Falcon and The Winter Soldier), David Harbour (Black Widow), Jahi Di’Allo Winston (Charm City Kings), Tig Notaro (Army of the Dead) e Jennifer Coolidge (The White Lotus), seguiamo Kevin che scopre l'esistenza di un fantasma chiamato Ernest il quale sta infestando la sua casa. Kevin, insieme alla sua famiglia, diventano un fenomeno da social media da una notte all'altra proprio grazie alla presenza del fantasma. Tuttavia, Ernest e Kevin iniziano a indagare sui misteri dei fantasmi del passato e così facendo diventano i bersagli della CIA.

Landon si occuperà anche della sceneggiatura di We Have a Ghost basandosi sul racconto intitolato Ernest scritto da Geoff Manaugh. Alla produzione troviamo Dan Halsted, insieme a Marty Bowen e Isaac Klausner della Temple Hill Productions. Christopher Landon, John Fischer, Geoff Manaugh, Korey Budd, e Nathan Miller saranno anche produttori esecutivi del film.

Oltre agli attori già citati, nel cast troveremo anche Erica Ash (Survivor’s Remorse), Isabella Russo (School of Rock the Musical, Crashing), Niles Fitch (This Is Us), Faith Ford (Murphy Brown) e Steve Coulter (Shotgun Wedding).

Dopo Mackie, anche David Harbour ha esordito nel Marvel Cinematic Universe con Black Widow, il cui personaggio di Red Guardian potrebbe tornare in futuro secondo Kevin Feige. Mackie, invece, dovrebbe riapparire nel franchise nel quarto capitolo dedicato a Captain America, dopo quanto visto alla fine di The Falcon and the Winter Soldier.