We Have a Ghost: David Harbour è un fantasma nel trailer del nuovo film Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di We Have a Ghost, il nuovo film con protagonisti l'attuale Captain America dei Marvel Studios Anthony Mackie e David Harbour, qui nelle insolite vesti di un fantasma dopo aver recitato nei panni dello sceriffo Hopper nella serie dei record della piattaforma, Stranger Things. Ecco il trailer!

"We Have a Ghost parla di una famiglia un po' disfunzionale che si trasferisce in una vecchia casa infestata", ha raccontato a Entertainment Weekly Christopher Landon, già apprezzato dietro la macchina da presa per Freaky, che ha scritto anche la sceneggiatura del film, adattando un racconto breve intitolato "Ernest" di Geoff Manaugh. "Invece di essere spaventati dal fantasma, come tutti gli altri, decidono di fare il doppio gioco e il loro padre, Frank, interpretato da Anthony Mackie, crea un canale YouTube e rende il fantasma e la sua famiglia famosi su Internet".

Parlando di Harbour, il regista ha affermato: "Era la mia prima scelta. Sapevo che il ruolo era incredibilmente impegnativo perché non ci sono dialoghi, quindi deve fare molto con poco. Ci siamo incontrati e mi ha detto che era terrorizzato all'idea di farlo, cosa che ho trovato fantastica perché dimostra che si sentiva vulnerabile, intrigato ed eccitato. Alla fine del nostro incontro, credo che entrambi abbiamo sentito con forza che si trattava di un buon abbinamento".

Nel film, il fantasma di Harbour si allea con il figlio minore del personaggio di Mackie, interpretato da Jahi Winston, e con una vicina di casa, interpretata da Isabella Russo, per scoprire di più sulla sua vita (e sulla sua morte). Il cast del film comprende anche Tig Notaro nel ruolo di un agente governativo deciso a catturare Ernest e Jennifer Coolidge nel ruolo di una medium televisiva.

"È stata uno spasso", ha detto Landon della star di The White Lotus, recentemente nominata Donna dell'anno da Harvard. "Non mi sono mai divertito tanto a lavorare con qualcuno. Arriva sul set così desiderosa, eccitata e pronta a recitare, ed è una tale gioia. Sono stato così fortunato ad averla scelta e ancor più fortunato che sia esplosa in modo così prorompente. È buffo perché io sono gay, quindi la amiamo da molto tempo, ma è bello vedere che riceve il riconoscimento e l'attenzione che merita".

Continuando a parlare di Harbour, ricordiamo che è stato recentemente confermato il sequel di Una notte violenta e silenziosa.

We Have a Ghost debutterà il 24 febbraio prossimo su Netflix. Di seguito, intanto, ecco il poster ufficiale del film.