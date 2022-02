We Have a Ghost, Anthony Mackie nella prima foto dal nuovo film Netflix

Ora che non è impegnato a brandire lo scudo come nuovo Captain America, Anthony Mackie dovrà avere a che fare con l'amichevole fantasma di casa nel film Netflix We Have a Ghost, e oggi vediamo come se la sta cavando nella prima immagine dalla pellicola.

Nel luglio 2019 si parlava già del nuovo film Netflix We Have a Ghost, che all'epoca ingaggiava il regista di Freaky e Auguri per la tua Morte Christopher Landon per portarlo sullo schermo, ma da allora non vi sono stati molti aggiornamenti al riguardo.

Adesso però Discussing Film ci mostra la prima immagine ufficiale della pellicola con Anthony Mackie, David Harbour e Jennifer Collidge, nella quale è proprio l'interprete di Sam Wilson nel Marvel Cinematic Universe a essere in primo piano.

L'attore presterà infatti il volto a Frank, il proprietario della dimora che si scoprirà essere infestata da un fantasma piuttosto somigliante a Ernest Borgnine, e che per questo motivo verrà chiamato Ernest.

Frank vedrà un'opportunità in questo peculiare inquilino, e inizierà a riprenderlo e a postare clip sul web per mostrarle al mondo. Nel frattempo, a lui si unirà anche il figlio adolescente Kevin, ma le cose si complicheranno quando quest'ultimo e Earnest spariranno e interverrà la CIA...

Al momento non abbiamo una data precisa per l'uscita di We Have a Ghost, ma il film dovrebbe arrivare quest'anno su Netflix.