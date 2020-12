We can be heroes, trailer del nuovo film di Robert Rodriguez: quello che c'è da sapere

Netflix ha pubblicato il nuovo trailer di We can be heroes, l'ultimo film di Robert Rodriguez con protagonista Pedro Pascal in arrivo per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming on demand.

Il film debutterà il 25 dicembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo e include nel cast YaYa Gosselin, Priyanka Chopra Jonas, Christian Slater, Boyd Holbrook, Christopher McDonald e Adriana Barraza. Tra gli altri protagonisti anche Vivien Lyra Blair, Isaiah Russell-Bailey, Akira Akbar, Lyon Daniels, Nathan Blair, Lotus Blossom, Hala Finley, Andy Walken, Dylan Henry Lau, Andrew Diaz, Taylor Dooley, Sung Kang, Haley Reinhart, J. Quinton Johnson, Brittany Perry Russell e JJ Dashnaw.

La storia racconta di un'invasione aliena che, per una volta, va a buon fine: tutti i supereroi della Terra scesi in campo per fronteggiare gli invasori vengono sconfitti e fatti prigionieri. I loro figli vengono portati al sicuro in un rifugio del Governo, ma la giovane e intelligente Missy Moreno (Yaya Gosselin) non si fermerà davanti a nulla per salvare il suo papà supereroe Marcus Moreno (Pedro Pascal). Missy farà squadra con il resto dei giovani super per sfuggire a Miss Granada (Priyanka Chopra-Jones), la misteriosa babysitter inviata dal Governo per controllarli. Se vogliono salvare i loro genitori, dovranno lavorare insieme usando i propri super poteri – dall’elasticità al controllo del tempo, fino alla capacità di prevedere il futuro – formando un team straordinario.

Il film è un sequel/spin-off de Le avventure di Sharkboy e Lavagirl. Per altri approfondimenti date un'occhiata alla locandina ufficiale qui sotto e sfogliate le prime immagini del film.