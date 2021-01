We Can Be Heroes: Robert Rodriguez è già al lavoro sul sequel del film Netflix

Dopo gli ottimi risultati in termini di visualizzazioni in streaming da parte dei propri abbonati, Netflix ha dato ufficialmente il via libera al sequel di We Can Be Heroes, il film scritto e diretto da Robert Rodriguez che vede tra i suoi protagonisti anche Pedro Pascal, star del momento sia sul piccolo che sul grande schermo.

Secondo un report diffuso dall'Hollywood Reporter, infatti, il primo film uscito sulla piattaforma digitale nel giorno di Natale è stato visto da circa 44 milioni di abbonati al servizio streaming fissando anche un nuovo record per quel che riguarda le uscite natalizie su Netflix. Robert Rodriguez è già a bordo per scrivere, dirigere e produrre l'annunciato sequel attualmente ancora senza un titolo ufficiale.

Non è ancora chiaro quando Netflix abbia intenzione di far iniziare la produzione o quanto avanti Rodriguez sia nello sviluppo del nuovo film, dato che lo scorso mese il regista era stato nominato tra i produttori esecutivi di The Book of Boba Fett, per Disney+.

In una precedente chiacchierata con ComicBook, lo stesso Rodriguez aveva stuzzicato il pubblico con l'idea di creare un universo condiviso con i personaggi dei suoi film, inclusi We Can Be Heroes, Spy Kids, e Le avventure di Sharboy e Lavagirl, proprio We Can Be Heroes può essere considerato un sequel spirituale di quest'ultimo.

We Can Be Heroes, sequel/spin-off de Le avventure di Sharboy e Lavagirl, racconta la storia di un'invasione aliena che va a buon fine: tutti i supereroi della Terra vengono sconfitti e fatti prigionieri, e spetterà ai loro figli intervenire per risolvere la situazione. A guida del gruppo di giovani supereroi Missy Moreno (Yaya Gosselin), figlia del leggendario supereroe Marcus Moreno (Pedro Pascal).

Su queste pagine potete trovare la nostra video-intervista a Rodriguez e la recensione di We Can Be Heroes.