We Can Be Heroes, Pedro Pascal nel teaser trailer del film Netflix di Robert Rodriguez

Netflix ha pubblicato a sorpresa il primo teaser trailer ufficiale dell'annunciato e atteso We Can Be Heroes, stand-alone sequel de Le avventura di Sharkboy e Lavagirl scritto, prodotto e diretto da Robert Rodriguez come originale della piattaforma streaming e con protagonista l'amatissimo Pedro Pascal.

Nel nuovo film di Robert Rodriguez We Can Be Heroes, il sequel di Le Avventure di Sharkboy e Lavagirl prodotto da Netflix, i protagonisti del film del 2005 (meno Taylor Lautner, con grande disappunto dei fan, che sarà invece sostituito da JJ Dashnaw) saranno infatti tra i numerosi supereroi adulti membri del gruppo chiamato Heroics, che si ritroverà a dover essere salvato dalla propria prole.

"Abbiamo avuto quest'idea du una sorta di Avengers, ma tutti con figli. E i bambini hanno dei superpoteri, ma non sanno ancora controllarli, perché sono così giovani" aveva affermato Robert Rodriguez in una precedente intervista, definendolo anche "il film più complicato che abbia mai girato" per via dell'ingente numero di attori (ragazzini, per di più) presenti in quasi ogni scena.



Nel cast del film troveremo anche Priyanka Chopra, Christian Slater, Boyd Holbrook e Christopher McDonald, per un'uscita prevista sulla piattaforma streaming nel corso del 2021, anche se ancora a data da destinarsi, forse gennaio.



