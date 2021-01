We Can Be Heroes, Pedro Pascal commenta l'annuncio del sequel su Twitter

We Can Be Heros, sequel del film del 2005 Le Avventure di Sharboy e Lavagirl, ha spopolato su Netflix, portando al pronto annuncio di un sequel. Annuncio che l'attore Pedro Pascal ha voluto commentare su Twitter.

We Can Be Heroes ha fatto registrare grandi numeri alla piattaforma streaming, così Netflix e Robert Rodriguez si sono messi già al lavoro per un sequel, come comunicato dallo stesso regista su Twitter: "44 milioni di famiglie si sono sintonizzate su Netflix per vedere We Can Be Heroes nelle sue prime 4 settimane!! E... Breaking News: saremo di ritorno per un secondo round! Sto già sviluppando il sequel con @Netflix!".

E ritwittando proprio il post di Rodriguez, l'attore Pedro Pascal che nel film interpreta un membro degli Heroics, ha commentato entusiasta: "Perché sei il massimo!".

Nella pellicola attualmente disponibile su Netflix, questa volta a brillare non sono stati tanto gli eroi professionisti, quanto la più giovane generazione, che è andata in soccorso dei proprio genitori quando questi sono stati rapiti dagli alieni.

Chissà che storia ci racconterà a questo punto il prossimo capitolo dell'avventura, e chi sarà di ritorno... Voi che ne pensate? Fateci sapere la vostra nei commenti. Intanto vi ricordiamo che a questo link potete trovare la nostra video-intervista con Robert Rodriguez.