We Can Be Heroes: guardate la nostra video-intervista a Robert Rodriguez!

In occasione dell'uscita sulla piattaforma di streaming on demand Netflix del suo nuovo film We can be hereos, abbiamo incontrato - purtroppo solo virtualmente - il grande regista Robert Rodriguez per un'interessante chiacchierata sotto forma di intervista.

Potete riprodurla tramite il video che trovate comodamente all'interno dell'articolo oppure sul nostro canale YouTube Everyeye Plus

Il film debutta sulla piattaforma oggi 25 dicembre ed è già disponibile per tutti gli abbonati. Il cast include YaYa Gosselin, Pedro Pascal, Priyanka Chopra Jonas, Christian Slater, Boyd Holbrook, Christopher McDonald e Adriana Barraza, ma anche tanti altri protagonisti come Vivien Lyra Blair, Isaiah Russell-Bailey, Akira Akbar, Lyon Daniels, Nathan Blair, Lotus Blossom, Hala Finley, Andy Walken, Dylan Henry Lau, Andrew Diaz, Taylor Dooley, Sung Kang, Haley Reinhart, J. Quinton Johnson, Brittany Perry Russell e JJ Dashnaw.

We can be heroes, sequel/spin-off de Le avventure di Sharboy e Lavagirl, racconta la storia di un'invasione aliena che va a buon fine: tutti i supereroi della Terra vengono sconfitti e fatti prigionieri, e spetterà ai loro figli intervenire per risolvere la situazione. A guida del gruppo di giovani supereroi Missy Moreno (Yaya Gosselin), figlia del leggendario supereroe Marcus Moreno (Pedro Pascal).

