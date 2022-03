No Way Home, in un video le acrobazie di un cosplayer di Spider-Man nella metro a New York

Un nuovo video su Tik Tok mostra un fan di Spider-Man: No Way Home ed esperto cosplayer, compiere acrobazie in una stazione della metropolitana di New York. Insieme a Superman e Batman, l'amichevole Spider-Man di quartiere è uno dei personaggi maggiormente popolari dei fumetti e anche il mondo del cosplay lo testimonia.

Quirino Florentino ha condiviso di recente un video sul popolare social network nel quale si vede il cosplayer di Spider-Man in azione; corre attraverso una stazione della metropolitana di New York, salta sui binari prima di compiere un salto mortale e uscire dall'inquadratura.



Per vedere il video del cosplayer di Spider-Man in una stazione della metro di New York cliccate su questo link.

Ultimo film della trilogia iniziata con Homecoming e diretta da Jon Watts, Spider-Man: No Way Home è il quarto film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, uno dei film di maggior successo di tutti i tempi e uno dei cinecomic più emozionanti.

Il mese scorso ha superato Avatar al box-office statunitense, diventando il terzo film con il maggior incasso di sempre. Il tutto grazie anche alla presenza contemporanea di tutti e tre gli Spider-Man cinematografici, interpretati da Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland.



Se non l'avete ancora fatto, sul nostro sito potete leggere la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home, ultimo capitolo cinematografico della trilogia del Marvel Cinematic Universe.

Il cast comprende Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Benedict Cumberbatch e il premio Oscar Marisa Tomei.