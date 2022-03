No Way Home e quel riferimento al primo Spider-Man di Sam Raimi: lo avete notato?

A distanza di oltre 3 mesi dalla sua uscita, Spider-Man: No Way Home continua a battere record su record e così i fan più accaniti hanno avuto modo di trovare un altro importante riferimento alla prima pellicola di Sam Raimi dedicata all'Uomo Ragno.

Come sicuramente ricorderete, il Peter di Tobey Maguire affronta il Green Goblin in un edificio in fiamme e quando il personaggio di Dafoe gli lancia contro le sue bombe, la scena rallenta e vediamo l'eroe roteare con grande agilità per schivare le armi mortali del suo nemico. Un'immagine del tutto simile, seppur meno illuminata, è evidente come notato da un utente del web nel corso di Spider-Man: No Way Home.

Quando Doctor Strange si ritrova il Peter Parker di Tom Holland dopo essere tornato dalla Dimensione Specchio, la loro conversazione viene interrotta dall'arrivo del Green Goblin. Con la stessa grazia dell'eroe interpretato da Tobey Maguire, anche il giovane Spidy di quartiere compie una serie di evoluzioni per schivare le bombe del famoso villain.

Gli easter egg in Spider-Man: No Way Home sono davvero tantissimi e i fan più attenti avranno sicuramente scovato tutti i legami tra questa pellicola e le altre dirette da Marc Webb e Sam Raimi. Voi in particolare avevate notato quest'ultimo riferimento di cui vi abbiamo parlato poc'anzi? Come sempre, diteci la vostra nell'apposista sezione dedicata ai commenti.