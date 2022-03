No Way Home: una nuova promo art mostra da vicino il nuovo look di spidey

Le nuove immagini rilasciate online mostrano da vicino il fantastico costume indossato dallo spiderman di Tom Holland alla fine di No Way Home, che rivedremo nei prossimi film.

Il terzo capitolo, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Spiderman No Way Home, è entrato nel cuore di tutti i fan dell'uomo ragno, che non vedono l'ora di rivedere al cinema nuove avventure con Tom Holland. Negli ultimi istanti del film, in un mondo che non ricorda più la vera identità di spiderman, vediamo Peter Parker sfrecciare tra i grattacieli di un'innevata New York indossando un nuovo costume.

Oggi su Twitter sono finalmente state condivise nuove immagini, che ci mostrano più da vicino il nuovo costume di spiderman visto solo di sfuggita alla fine della pellicola. La calzamaglia rossa e blu è quella classica dell'uomo ragno, in linea con la scelta di Peter di ricominciare una nuova vita e di abbandonare le tecnologiche divise fornitegli da Stark, che abbiamo potuto apprezzare nei precedenti film del Marvel Cinematic Universe.

Voi siete felici di questo ritorno alle origini da parte del nostro amichevole spiderman di quartiere? Vi ricordiamo che presto Spiderman No Way Home arriverà in home-video e sarà disponibile per il noleggio digitale a partire dal 22 marzo, mentre per l'edizione fisica dovremo aspettare il 12 aprile.