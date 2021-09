No Way Home, il nuovo poster fan-made con tre Spider-Man!

Online continuano a fioccare i poster fan made di Spider-Man: No Way Home, il terzo film del Marvel Cinematic Universe dedicato al giovane Peter Parker interpretato da Tom Holland. No Way Home segue le uscite di Homecoming e Far From Home, i primi due capitoli con protagonista uno Spider-Man liceale, tra responsabilità e amore.

Ora sulla pagina Facebook di Comicbook è stato pubblicato un nuovissimo poster fan made del film di Jon Watts, che esplicita quello che i fan sperano da tempo; la presenza di altri due Spider-Man all'interno del film, quelli di Tobey Maguire e Andrew Garfield, di ritorno dalle rispettive saghe. Nel frattempo scoprite tutti i dubbi e i caos nel primo trailer di No Way Home.



Un poster ambiguo che auspica quanto si è chiacchierato negli ultimi mesi, anche in relazione ai presunti avvistamenti dei due attori sul set del film.

Si tratta del ventisettesimo film del Marvel Cinematic Universe e distribuito da Sony Pictures. Dopo gli eventi sconvolgenti del finale di Far From Home, il nuovo film mostra la vita di Peter Parker venire stravolta dopo la rivelazione globale di Mysterio: è lui a nascondersi dietro la maschera e il costume di Spider-Man.

Il cast del film comprende alcuni attori già presenti nei capitoli precedenti come Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei e Jon Favreau con Benedict Cumberbatch nel ruolo di Doctor Strange e i clamorosi ritorni di Alfred Molina nel ruolo di Doctor Octopus, Willem Dafoe nel ruolo di Norman Osborn/Goblin e Jamie Foxx nei panni di Electro.



Nel frattempo c'è chi ipotizza che Tobey Maguire e Andrew Garfield saranno nel trailer di novembre. Sarà davvero così?