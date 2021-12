Spider-Man No Way Home, nel film Marvel appare Lillo: il video Sony è tutto da ridere!

La scena iniziale di Spider-Man: No Way Home, che contiene un Easter Ewgg su Hawkeye, mostra Peter Parker alle prese con un serio problema: grazie a Mysterio, la sua identità è stata rivelata. Nel nuovo video promozionale pubblicato da Sony Pictures Italia, accorre in suo aiuto un "collega" supereroe: nientemeno che Lillo!

Indimenticabile è infatti, per gli spettatori di LOL - Chi ride è fuori, il Posaman presentato dal comico, e il video, visibile anche all'interno della notizia, fa leva proprio sulla simpatia del personaggio.

Nelle immagini, Doctor Octopus (Alfred Molina) riesce a catturare Spider-Man, ma quando al posto del volto di Tom Holland spunta quello di Lillo la sua espressione è delusa: "Non sei Peter Parker!". Ecco quindi un'edizione speciale del Daily Bugle, che titola "Spider-Man è Lillo", e una scritta in sovraimpressione: "Nel Multiverso tutto è possibile."

Con una delle sue proverbiali pose, infine, Lillo annuncia: "So' Spider-Man".

Dopo la recente scoperta dell'esistenza del gruppo Whatsapp di Tom Holland con Andrew Garfield e Tobey Maguire, intanto, i fan sono sempre più convinti che in Spider-Man: No Way Home appariranno anche i due predecessori della star del MCU nel ruolo di Peter Parker. Manca sempre l'ufficialità ma a questo punto, forse, si può dire con una battuta che la vera sorpresa sarebbe proprio un cameo di Lillo. Ancora pochi giorni, comunque, e scopriremo la verità.