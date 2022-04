No Way Home, due Spider-Man su tre paparazzati insieme: ecco chi!

Non è la prima volta che questi due vengono avvistati in giro insieme. Stiamo parlando di due delle tre incarnazioni dell'Uomo Ragno che abbiamo visto in Spider-Man: No Way Home, il film che ha riportato sulla cresta dell'onda le vecchie saghe di Sony Pictures, facendo parlare di nuovi film in cantiere. Pura amicizia o si muove qualcosa?

Riuscire a ricapitolare la quantità di progetti e crossover sull’Uomo Ragno nati nelle menti dei fan – e dunque, per estensione, iniziati a essere valutati anche dalle produzioni – dopo il debutto del terzo capitolo della Home Saga, è impresa ardua. Abbiamo assistito di recente, fra le tante, a un mashup dei tre costumi di Spider Man. Ma più ancora gli avvistamenti o le dichiarazioni dei principali collaboratori sono in grado di accendere interi trend social di cui, alla lunga, Sony Pictures potrebbe iniziare a tenere conto. Inizialmente, il ritorno designato poteva essere quello di Andrew Garfield in un crossover fra Venom e Spider Man.

Questo perché delle tre incarnazioni, quella di Tobey Maguire sembrava essere la più stagionata e quindi la meno interessata a tornare in uno standalone tutto suo, al di là di No Way Home. Eppure, anche Sam Raimi è tornato a parlare di uno Spider Man 4 con Tobey Maguire. Oggi, entrambi i soggetti in questione vengono avvistati insieme proprio al cinema. Se ne sono accorti alcuni spettatori presenti a una proiezione speciale di Everything Everywhere All At Once. L’evento vedeva la presenza dei due registi Daniel Kwan e Daniel Scheinert oltre a Jamie Lee Curtis, Patton Oswalt e Andrew Garfield, che hanno partecipato come presentatori e membri del pubblico.

Nella sala era presente però anche Tobey Maguire che a quanto pare stava accompagnando Garfield alla serata. Non è stata l’unica volta in cui i due si sono presentati al cinema in coppia, ma la prima fu ancora più clamorosa, anche se in incognito. Si trattava di una première per il pubblico di No Way Home, come raccontò Garfield: "La sera dell'inaugurazione mi sono intrufolato in un cinema con il mio berretto da baseball e la mia mascherina. In effetti, ero in compagnia di Tobey. Io e lui ci siamo intrufolati insieme in un teatro e nessuno sapeva che fossimo lì. È stata davvero una cosa bellissima da condividere insieme".

A fomentare ulteriormente le speranze intorno a un progetto che li veda protagonisti, anche l’ultimo cinecomic di Sony Pictures con protagonista Jared Leto, nonostante Morbius abbia avuto un botteghino drammatico. L’attore già si immagina un crossover con tutti e tre gli Spider Man, ma al di là dei sogni è lo stesso film che l’ha visto protagonista a offrire notevoli indizi in quella direzione, a giudicare da tutti gli easter egg su Spider Man in Morbius. Che Sony stia solo tastando il terreno, per vedere se può ancora pizzicare le corde giuste? Voi quale ensemble vorreste di più? Ditecelo nei commenti!