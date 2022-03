No Way Home: Benedict Cumberbatch difende la scelta del suo Doctor Strange

Dopo avervi mostrato un video extra in esclusiva con i tre Spider-Man di No Way Home, oggi torniamo sulla pellicola campione d'incassi con Tom Holland e in particolare sul Doctor Strange di Benedict Cumberbatch.

Nel film, lo Stregone Supremo lancia un incantesimo per far dimenticare a tutti la vera identità di Spider-Man, con Peter Parker che però finisce per compromettere il tutto causando grossi problemi al multiverso. Per molti la colpa è per lo più di Strange, che ha corso un rischio troppo grande rispetto alla situazione. Ma Benedict Cumberbatch non sembra proprio essere d'accordo. Infatti, durante una recente intervista con Total Film, l'attore ha direttamente dato la colpa a Peter Parker per aver spaccato il multiverso.

"So che tutti amiamo Peter Parker, ma possiamo semplicemente tornare indietro al punto in cui l'incantesimo viene interrotto qualcosa come sei volte?" Le parole di Cumberbatch alla rivista. "Credo che sia troppo facile scrivere cose come: 'Dovrà pagare per la sua arroganza.' Non è tutta arroganza, in realtà. Penso che in parte sia un rischio molto calcolato. Ma vedremo dove lo porterà".

Vi ricordiamo che lo Stregone Supremo sarà il protagonista del prossimo film dei Marvel Studios "Doctor Strange nel Multiverso della Follia", che uscirà nelle sale italiane il 4 maggio. Nel frattempo, vi lasciamo con le parole di Cumberbatch sulla somiglianza tra Stephen e Tony Stark.