No Way Home, arriva il mashup definitivo dei tre Spider-Man in un unico costume!

Dopo infinite smentite, Spider-Man: No Way Home ha messo in scena la reunion di tre generazioni dell'Uomo Ragno (e dei loro villain) in un unico film: Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield. Ma non avevamo ancora visto un design del costume che sintetizzasse tutte le saghe in un unica SpiderSuit. Ora quel mashup è realtà!

Il terzo capitolo della Home Saga ha spostato diversi equilibri, alcuni più eclatanti di altri. Il J. Jonah Jameson di J.K. Simmons tornerà stabilmente nelle saghe di Spider Man, mentre ci si chiede se non ci sia anche The Amazing Spider-Man 3 fra i prossimi progetti di Andrew Garfield. Nel frattempo è scattato un nuovo anno sul calendario e ormai manca pochissimo alla distribuzione di Moon Knight, che segnerà il debutto del Marvel Cinematic Universe nel 2022 – sia per piccolo che per grande schermo – nonché il prodotto più violento del MCU.

Ma gettare uno sguardo indietro, alla clamorosa reunion che fu il film di Jon Watts, non fa mai male, soprattutto se è in grado di regalarci una cosa che effettivamente non avrebbe avuto senso nella trama del terzo della Home Saga, ma che avremmo comunque voluto vedere da un pezzo. Si tratta di una fan-art realizzata dall’utente @mraccoon – potete vederla da vicino nel post in calce all’articolo – attraverso un mash-up dei vari costumi indossati nel corso degli anni da Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland. Si nota molto evidente il nuovo simbolo della Home Saga e i suoi rinforzi in metallo. Per quanto riguarda la Raimi Saga, è il rilievo della ragnatela che fu di Maguire a spiccare.

Il più marginalizzato è Andrew Garfield, di cui si ritrovano gli occhi del secondo costume, quello che poi decretò il fallimento definitivo della dilogia di Marc Webb. Ciò che è più interessante sta nel fatto che, dei tre, è stato Tom Holland a ricevere il maggior numero di riedizioni del costume, pensate dalle art direction per creare nuovo hype intorno ai sequel dei vari cinecomic. Se Garfield ebbe infatti una sola grande riedizione del costume, per Holland sono molte di più. Lo conosciamo con la sua versione amatoriale in Civil War (che però ritroviamo anche in Raimi), sostituita da quella donatagli da Tony Stark. Ma a questa ne seguiranno molte altre, dalla Iron Spider Suit all’Integrated Suit, fino al Night Monkey. Fra tutte le saghe, qual è il costume che preferite? Ditecelo nei commenti!