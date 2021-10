Way Down: Rapina alla banca di Spagna, su Sky il film ideale per i fan de La casa di carta

Se dopo aver visto il nuovo trailer de La casa di carta 5 non state più nella pelle per il ritorno della popolare serie Netflix, vi segnaliamo l'imminente uscita del nuovo film Sky Way Down: Rapina alla banca di Spagna, per il quale è già disponibile il primo filmato promozionale.

Un giovane ingegnere idealista, l’enigma di un misterioso sistema di sicurezza, un leggendario tesoro da recuperare e la finale dei mondiali di calcio di Sudafrica 2010 sono gli ingredienti esplosivi di questo nuovo action thriller diretto da Jaume Balagueró, in arrivo lunedì 18 ottobre alle 21:15 in prima tv su Sky Cinema Uno, e anche in streaming su Now e on demand. Nel cast Freddie Highmore è Thom, un brillante studente di ingegneria che vuole decidere del proprio destino, Liam Cunningham è Walter, il carismatico amministratore delegato di una società specializzata nel recupero di navi affondate, Astrid Bergès-Frisbey è Lorraine, una borseggiatrice così talentuosa che sembra fare magie, Sam Riley è James, ex ufficiale delle forze speciali britanniche, uomo d'azione e di poche parole, Luis Tosar è Simón, l’uomo che può procurare praticamente tutto, Axel Stein è Klaus, il miglior hacker del mondo e infine Famke Janssen è Margaret, la cui vita è tutta incentrata sul suo lavoro per i Servizi Segreti britannici.

L'altra protagonista della vicenda, la Banca di Spagna, è una banca assolutamente inespugnabile: il suo caveau è protetto da una monumentale opera di ingegneria costruita più di cento anni fa e di cui nessuno conosce il segreto. Ma Thom è determinato a scoprire i misteri della cassaforte per penetrare nei sotterranei della banca. L'obiettivo? Un tesoro da tempo perduto che sarà conservato nel caveau per soli dieci giorni. Non solo: il team avrà solo 105 minuti per portare a termine la rapina, i 105 minuti della finale della Coppa del Mondo di calcio che attirerà centinaia di migliaia di tifosi alle porte della Banca di Spagna.

Ma a proposito di Netflix e rapine in banca: avete già visto il trailer di Army of Thieves, prequel di Army of the Dead di Zack Snyder? Recuperatelo su Everyeye!