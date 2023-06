Waterworld, ecco svelato il litigio sul set che cambiò le sorti del film

Waterworld più per la sua qualità è famoso per aver avuto un sacco di problemi nel corso della sua lavorazione. La pellicola con protagonista Kevin Costner originariamente puntava altissimo con budget di produzione di tutto rispetto per poi trovarsi davanti l'abbandono dello stesso regista.

La decisione di Kevin Reynolds di "lasciare la barca", non fu altro che la conseguenza di un clima sul set che si stava esacerbando sempre di più e di un pessimo rapporto con Kevin Costner. Il protagonista e produttore del film, a quanto pare, aveva l'abitudine di metter bocca in tutte le scelte fatte da Reynolds peggiorando sempre di più legame non idilliaco. La carriera da regista conferma le sue competenze in campo registico ma pare che la sua continua voglia di intervenire nel lavoro di Reynolds non sia stata ben accolta.

Kevin Costner si sta preparando a girare un nuovo film western del quale sarà protagonista, confermando la tesi portata avanti da Reynolds secondo cui l'interprete e regista americano "dovrebbe recitare solo nei film che dirige in modo da lavorare con il suo attore e regista preferito" ha detto. Il cineasta, infatti, decise di abbandonare le riprese della pellicola lasciando a Costner l'onere di dover concludere il film e occuparsi del montaggio finale.

Costner si è unito al mondo di Tik Tok confermando di essersi sentito giovane dopo di aver deciso di entrare a far parte di questo mondo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!