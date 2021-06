Watchmen di Zack Snyder: Warner Bros. svela il trailer dell'edizione 4K ed è fantastico!

Watchmen è appena diventato l'ultimo dei film di supereroi diretti da Zack Snyder a ricevere un 'aggiornamento' grazie alla nuova versione in 4K del trailer originale.

Come potete vedere nel video all'interno dell'articolo, la Warner Bros. ha pubblicato il trailer in 4K di Watchmen mostrando una versione migliorata delle immagini del cinecomic del 2009: posizionando il trailer 4K accanto a quello ufficiale pubblicato nel 2009 si stabilisce subito che si tratta del trailer originale, cosa che consente ai fan di confrontare facilmente le due versioni e notare immediatamente le migliorie.

Watchmen di Zack Snyder è tratto dall'omonima graphic novel di Alan Moore e racconta la storia di un gruppo di supereroi in pensione in una versione alternativa degli Stati Uniti del 1985: il film inizia con la morte di uno di questi ex eroi, e il crimine spinge l'investigatore mascherato Rorschach a scoprire una machiavellica cospirazione che potrebbe rappresentare la fine di tutti i suoi colleghi in maschera. Il film è stato il ​​terzo lungometraggio di Snyder, dopo i suoi lavori precedenti Dawn of the Dead e 300. Considerato oggi un film di culto, è tornato in auge nel 2019 quando la HBO ha realizzato la serie tv di Watchmen scritta da Damon Lindelof, più un sequel del fumetto di Alan Moore che una continuazione del film di Snyder ma comunque debitore del mondo creato dal regista di Justice League e Army of the Dead.

Il nuovo trailer di Watchmen arriva come una sorta di bandiera bianca dopo le polemiche tra Snyder e la Warner Bros.: lo studio qualche settimana fa aveva infatti pubblicato il trailer in 4K di Justice League di Joss Whedon, una mossa considerata dal pubblico di cattivo gusto dato che, contemporaneamente, su HBO Max si stava sponsorizzando l'uscita di Justice League di Zack Snyder.