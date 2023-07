Watchmen: dopo Zack Snyder e Damon Lindelof, DC annuncia il film animato ufficiale

Dopo il cult Watchmen di Zack Snyder e l'acclamata e pluripremiata serie tv Watchmen di Damon Lindelof, Warner Bros ha annunciato ufficialmente il film d'animazione di Watchmen, il leggendario fumetto scritto da Alan Moore e Dave Gibbons.

L'annuncio è arrivato alla fine del panel che l'etichetta DC Animated Film ha tenuto al San Diego Comic-Con, dove è stato presentato il nuovo film Justice League: Warworld, confermando la tradizione che vuole lo studio di animazione annunciare al Comic-Con la line-up dei titoli in arrivo l'anno successivo: non a caso, è stato anche confermato che Watchmen arriverà nel 2024, sebbene al momento non siano stati rivelati altre informazioni sul progetto, come il cast di doppiatori o una data d'uscita più specifica. L'unico dettaglio noto è che l'adattamento sarà (ovviamente) rated-r.

La leggendaria graphic novel di Watchmen, creata da Alan Moore e Dave Gibbons, riceverà il suo primo adattamento animato con questo nuovo film, che ovviamente sarà molto diverso dall'edizione Watchmen: Motion Comic arrivata nel 2008. I rumor su un adattamento animato di Watchmen rated-r in lavorazione in casa Warner Bros. risalgono addirittura al 2017, ma finirono un po' nel dimenticatoio quando venne annunciata la serie tv di HBO, sequel della storia a fumetti di Alan Moore vincitrice dell'Emmy come miglior serie drammatica.

Rimanete con noi per tutti i prossimi aggiornamenti sul film animato di Watchmen.