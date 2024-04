Watchmen, Tom Cruise voleva essere Rorschach ma Zack Snyder non era d'accordo

Il re degli action movie si è trovato spesso faccia a faccia con pericolosi criminali e forse avrebbe potuto trovare un metodo alternativo per combatterli se Zack Snyder avesse dato a Tom Cruise il ruolo di Rorschach in Watchmen! Ma cosa c'è dietro il mancato casting della star di Hollywood?

Il giustiziere mascherato Rorschach è un personaggio parecchio disturbato e violento e certamente affidare il ruolo a Tom Cruise sarebbe stata un'occasione importante per l'attore di confrontarsi con un ruolo davvero cupo. Ma a Tom Cruise venne offerto il ruolo di Ozymandias, poi rifiutato dallo stesso attore che ambiva a interpretare proprio Rorschach.

Essere una delle stelle più brillanti di Hollywood però non ha aiutato Cruise a ottenere la parte perché Snyder aveva già scelto Jackie Earle Haley per interpretare Rorschach: "Sognavo Tom Cruise nel ruolo di Ozymandias - ha detto Snyder durante una puntata del podcast Happy Sad Confused - ma Tom voleva interpretare Rorschach ma avevamo già Jackie, che è stato eccezionale nel ruolo. Avrei certamente considerato Cruise in retrospettiva, se non avessi già avuto Jackie". Come sarebbe stato Tom Cruise nei panni di Rorschach? Non lo sapremo mai tuttavia il film è diventato celebre (anche se Snyder non ha ottenuto la scena di topless che desiderava in Watchmen) per il suo cast, composto da interpretazioni memorabili, incluso il brillante Jackie Earle Haley nel ruolo di Rorschach.

Così Tom Cruise rimane nel What If di Watchmen insieme alla versione di Watchmen di Darren Aronofsky.

