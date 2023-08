7 sconosciuti a El Royale, Chris Hemsworth perse quasi 15 chili per il film!

7 sconosciuti a El Royale, all'epoca dell'uscita fu un successo inaspettato. La pellicola fa incrociare le storie di sette personaggi tutti con un segreto da costudire che, in una notte, potrebbero finalmente redimere le proprie colpe e liberarsi da molti pesi.

Gia dai poster di 7 sconosciuti a El Royale è facile capire quanto il cast sia composto da all star in grado attirare una enorme quantità di pubblico. Oltre a questo la storia si presenta fin da subito intrigante e ricca di colpi di scena ma soprattutto capace di incarnare a pieno quel senso di mistero che avvolge il luogo in cui i fatti si stanno svolgendo. Molti degli interpreti presenti nella pellicola venivano da film colossali e di enorme successo, primo tra tutti Chris Hemsworth.



L'interprete di Thor nel Marvel Cinematic Universe utilizzò 7 sconosciuti a El Royale come banco di prova per lavorare ad un progetto diverso dopo anni passati ad interpretare l'eroe norreno. La scelta, ovviamente, mise alla prova anche il suo fisico. A pochissimo tempo dalla fine delle riprese di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, l'attore australiano perse quasi 15 chili di massa muscolare per interpretare il suo personaggio all'interno del film. Insomma, un modo per mostrare la sua totale dedizione al ruolo.



Per scoprire qualcosa di più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di 7 sconosciuti a El Royale.