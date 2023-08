Watchmen, perchè Zack Snyder scelse Jeffrey Dean Morgan per interpretare Comico?

Watchmen è una delle graphic novel più complesse da adottate sul grande schermo soprattutto per il modo in cui si "presentano" diversi personaggi. La pellicola del 2009 di Zack Snyder puntava ad un adattamento fedele del fumetto e, proprio per questo motivo, si dedicò tantissimo ai casting.

Ad anni di distanza dall'uscita al cinema, Watchmen di Snyder è stato definito un capolavoro visivo e una delle massime espressioni del concetto di adattamento tra graphic novel al grande schermo. Come al solito, però, i fan danno particolare importanza al modo in cui i protagonisti di opere così amate vengono raffigurati al cinema. Insomma, l'obiettivo di moltissimi registi e autori diventa quello di non snaturare i personaggi in fase di adattamento ma di renderli il più simili e coerenti possibile all'opera originale.

Questa sua presa di posizione a riguardo portò Snyder ad avere diversi problemi durante le fasi di casting. Per trovare l'interprete perfetto per il personaggio de Il Comico, il regista fece tantissimi provini coinvolgendo anche volti notissimi del mondo di Hollywood. Fin da subito il personaggio viene presentato come trasandato e burbero quindi Snyder si mise alla ricerca di un interprete che gli desse quella sensazione fin da subito. La scelta perfetta risultò essere Jeffrey Dean Morgan che si presentò al provino con un look poco curato e con un atteggiamento particolarmente burbero e scostante.

