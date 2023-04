Watchmen, perchè nel film le stelle della bandiera americana sono di più?

Prima di Netflix e della DC, Zack Snyder è stato la mente dietro il primo adattamento mai realizzato di Watchmen una delle opere fumettistiche più importanti mai realizzate. Arrivato nelle sale nel 2009 la pellicola è da molti ricordata per le sue soluzioni visive e per il modo in cui riscrive la storia.

Ispirata al fumetto è stata realizzata anche una serie tv su Watchmen di cui secondo il capo dell'HBO difficilmente verrà realizzata una seconda stagione. Come nella maggior parte degli adattamenti di mondi fittizi ispirati dalla carta stampata, quella che avviene è una vera e propria riscrittura della storia che coinvolge, addirittura, degli eventi storici. Uno dei temi centrali di Watchmen è, sicuramente, la Guerra Fredda e il costante scontro tra russi ed americani.

La questione viene resa ancor più palese nella simbologia nazionalista che viene mostrata all'interno del film. In tutte le scene in cui compare, la bandiera americana ha 51 stelle e non 50. Questo perchè viene dato per scontato che gli Stati Uniti abbiano vinto la guerra in Vietnam conclusa nel 1975. Ad essere ribaltato è l'effettivo risultato del conflitto svelando una ambientazione nel quale gli USA sono la super potenza globale che non può essere sconfitta.

Per approfondire il film di Zack Snyder, vi consigliamo la nostra recensione di Watchmen. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!