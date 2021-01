Watchmen, Paul Greengrass avrebbe realizzato un film in stile Joker di Todd Phillips

Prima di essere affidato a Zack Snyder, l'adattamento cinematografico di Watchmen è passato per le mani di diversi filmmaker tra cui Paul Greengrass, che ha svelato alcuni dettagli sulla sua versione in una recente ospitata al podcast Happy Sad Confused.

Parlando del suo approccio al progetto, il regista di The Bourne Supremacy ha rivelato che avrebbe realizzato un film simile a Joker, la pellicola di Todd Phillips incentrata sul celebre villain DC interpretato da Joaquin Phoenix.

"In Joker c'era qualcosa di simile. Quello di Joker è un mondo reale, pieno di illusioni. Quindi nel mio film l'identità dei supereroi era nella mente delle persone, con delle allucinazioni interiori opposte alla realtà", ha spiegato Greengrass. "E il film avrebbe unito queste due idee, se tutto questo ha senso."

Greengrass ha poi elogiato la trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, affermando che il regista di Tenet ha trovato il modo perfetto per "radicare" Batman alla realtà. "Gotham era il posto perfetto in cui fare vivere quei personaggi, in un mondo che sembrava reale nonostante non lo fosse", ha spiegato.

Il leggendario fumetto di Alan Moore, lo ricordiamo, è stato recentemente ripreso per la serie sequel di Watchmen targata HBO e firmata da Damon Lindelof.



Nel frattempo vi lasciamo al trailer ufficiale di Notizie dal mondo, il nuovo film di Greengrass con protagonista Tom Hanks in arrivo su Netflix